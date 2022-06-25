Патриарх Кирилл обвинил в своем падении «прекрасный пол» Патриарх Кирилл обвинил в своем падении «прекрасный пол» и законы физики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поскользнувшийся при освящении нового храма в Новороссийске патриарх Кирилл назвал причиной своего падения «прекрасный пол» в соборе, передает РИА Новости. Он добавил, что законы физики работают в отношении святой воды так же, как и с обычной водой.

То, что я сегодня упал, — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий, — сказал патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси поскользнулся во время богослужения в Новороссийске ранее днем. Глава РПЦ прибыл в город-герой, чтобы освятить храм на набережной в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских. На помощь предстоятелю Русской церкви пришли другие священники и охрана. Далее обошлось без происшествий.

Храм в честь Петра и Февронии Муромских — единственный храм-маяк в Краснодарском крае. Его строительство началось в июне 2013 года.