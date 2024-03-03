Патриарх Кирилл назвал условие присутствия мигрантов в России Патриарх Кирилл: условием присутствия мигрантов должно стать уважение

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи назвал условием присутствия мигрантов в России «уважение к той стране и к тому народу, в среде которого они работают», сообщает РИА Новости. Патриарх добавил, что иностранцам нужно отказаться от формирования «национальных гетто, агрессивно настроенных к окружению».

Присутствие людей другой культуры, другого языка, другой религии на территории России допустимо, возможно, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Тогда у нас все будет хорошо, — приводит его слова агентство.

Он добавил, что присутствие в стране мигрантов обусловлено экономическими потребностями. По словам предстоятеля, оно не должно создавать угроз ни для национальной идентичности России, ни для русских.

Ранее патриарх выразил обеспокоенность ростом напряженности из-за поведения мигрантов в России, это угрожает межрелигиозному и межнациональному согласию в стране. В докладе, который опубликован на сайте Русской православной церкви, он подчеркнул, что при текущем объеме прибывающих иностранцев, не стремящихся к интеграции и не уважающих российские традиции, существует риск потерять Россию как многонациональное государство.