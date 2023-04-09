Патриарх Кирилл назвал причины столкновения России и Запада Патриарх Кирилл: отсутствие общих ценностей у РФ и Запада привело к военному столкновению

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Причиной военного столкновения России и Запада стало полное отсутствие общих ценностей, а также отсутствие христианских ценностей на Западе. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводит РИА Новости.

Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию, — заявил Кирилл.

По словам патриарха, в текущем противостоянии Россия отстаивает «свою веру, свою нравственную систему ценностей», поскольку не хочет, «чтобы были родители номер 1 и номер 2».

В воскресенье, 9 апреля, Русская православная церковь отмечает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Данный праздник является одной из 12 главных церковных дат, связанных с жизнью Христа и Богородицы.

В этот же день христиане, использующие григорианский календарь, отмечают Пасху.

Ранее сообщалось, что сотни православных паломников поучаствовали в торжественном богослужении в храме Гроба Господня по случаю отмечаемого в воскресенье, 9 апреля, праздника Входа Господня в Иерусалим. Возглавил церемонию патриарх Иерусалимский Феофил III.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин планирует встретить Пасху, которую православные христиане будут отмечать 16 апреля, традиционно — в церкви. Обычно глава государства посещает богослужения в храме Христа Спасителя.