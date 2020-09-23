Патриарх Кирилл наградил Сергея Лаврова орденом РПЦ Славы и чести

https://static.news.ru/photo/4424ca08-fdad-11ea-9bd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу российского МИД Сергея Лаврова. Как сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ, орден Славы и чести I степени был вручён министру «за выдающийся вклад в утверждение мира и справедливости в сфере международных отношений».

Вам пришлось возглавлять ведомство в очень непростое время, и вы сделали в сфере внешних связей великое дело: вы изменили в сознании очень многих людей отношение к Российской Федерации, — цитирует ТАСС предстоятеля РПЦ.

Награда была вручена в среду, 23 сентября, на встрече патриарха с Лавровым в синодальной резиденции Данилова монастыря Москвы. Лавров, принимая орден, заявил, что данная награда стала для него «признанием того уровня соработничества», которого удалось достичь между МИД и Русской православной церковью.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени ректора МГИМО Анатолия Торкунова.