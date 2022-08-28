Патриарх Кирилл наградил Николая Дроздова орденом Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил телеведущего Николая Дроздова орденом преподобного Сергия Радонежского за содействие в сохранении традиционных ценностей. Награду патриарх вручил телеведущему «В мире животных» после воскресной литургии в храме Христа Спасителя, пишет ТАСС.

Как говорится в оглашенном патриаршем указе, Дроздов удостоен награды «во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием со дня рождения». Предстоятель РПЦ отметил, что награда эта — совершенно заслуженная.

В передачах телевизионных, в ваших путешествиях вы как будто делаете обычное земное дело, но в этом земном деле есть некое небесное измерение. И вот за это мы вас все любим, благодарим, — сказал патриарх Кирилл.

Николай Дроздов является российским зоологом и телеведущим, академиком РАЕН. Он вел научно-популярную телепередачу «В мире животных», начиная с 1977 года.

Ранее телеведущий Николай Дроздов назвал «испугом на пустом месте» информацию о том, что он потерял сознание во время работы. Ученый в интервью телеканалу «Звезда» пояснил, что у него закружилась голова после часовых съемок, из-за чего и вызвали скорую помощь.