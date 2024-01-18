Патриарх Кирилл лишил сана осудившего спецоперацию архимандрита Патриарх Кирилл лишил сана осудившего спецоперацию архимандрита Кирилла

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Архимандрит Кирилл (Говорун)

Глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священного сана архимандрита Кирилла (Говоруна), сообщается на сайте Московской епархии. Основанием для извержения из сана стало «нарушение 25-го правила Святых Апостолов», согласно которому подобное наказание полагается священнослужителю за блудодеяние, клятвопреступление или воровство.

Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 31.10.2023 г., Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила Святых Апостолов, — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, архимандрит Кирилл стал одним из тех, кто составлял декларацию с критикой концепции Русского мира и специальной военной операции на Украине. Тогда в РПЦ объяснили, что документ является чисто политическим и не имеет ничего общего с истинным христианством.

В апреле 2023 года патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) священного сана. В качестве обоснования своего решения в постановлении патриарха указано, что Кураев лишен сана за продолжение «деструктивной деятельности» и отсутствие покаяния. Глава РПЦ утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана еще в 2021 году. Однако не подписывал указ до апреля прошлого года.