Патриарх Кирилл: конфликты происходят, потому что люди отдаляются от веры

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественской проповеди в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве назвал причины мировых конфликтов, передает РИА Новости. По его словам, они происходят из-за отдаления людей от веры.

Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты, преодолевать их. Дай Бог, чтобы живая вера, дарованная нам через воплощение сына Божия, помогала нам устраивать нашу жизнь и межличностные отношения, и даже более того — строить межгосударственные отношения, изгонять из них ту злобу и те противоречия, которые ныне угрожают жизни всего человечества, — заявил патриарх.

Ранее президент России Владимир Путин в рождественскую ночь прибыл на богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля. Глава государства традиционно приезжает на Рождество в один из российских регионов.

За последний месяц сотрудники украинских силовых структур провели более десятка рейдов, направленных против УПЦ. С конца осени Служба безопасности Украины провела множество обысков в церквях и епархиях по всей стране. Нескольким священнослужителям предъявлены обвинения в госизмене и подрывной деятельности. Так украинский суд приговорил одного из священников УПЦ к 12 годам заключения, его признали виновным в передаче информации РФ о позициях ВСУ в Лисичанске и в районе Северодонецка. Имя священнослужителя не называется.