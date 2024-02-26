Патоморфолог рассказал, на какие заболевания указывает одышка Патоморфолог Буланов: одышка может быть признаком поражения легких

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Постоянная одышка может указывать на поражение легких, предупредил патоморфолог кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. В разговоре с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнул, что среди заболеваний, признаком которых является одышка, выделяют целую группу пневмофиброзов.

Если говорить о первичном поражении легких, то появление постоянной одышки свидетельствует о снижении их емкости. Среди причин — хроническая бронхоэктатическая болезнь, пневмофиброз, хроническая эмфизема легких и целая группа первичных пневмофиброзов, которые могут развиться у курильщиков, — пояснил Буланов.

Кроме того, поражения легких могут возникать у переболевших COVID-19. Также одышка является симптомом проблем с сердечно-сосудистой системой. Среди наиболее распространенных заболеваний, для которых характерен данный симптом, выделяют ишемическую болезнь. Буланов пояснил, что она часто возникает из-за атеросклероза. Он призвал обращаться за медицинской помощью при возникновении одышки от минимальных нагрузок.

Сердечно-сосудистый хирург Роман Голощапов-Аксенов ранее предупредил, что атеросклероз сосудов может привести к инфаркту миокарда. По его словам, болезнь повышает риски инсульта головного мозга и является одной из основных причин развития деменции.