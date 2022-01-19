Патологоанатом Кактурский: «Нормальные лёгкие я почти не встречал»

19 января в России День патологоанатома. Не все знают, что врачи этой специализации занимаются не только вскрытием тел умерших, они также проводят прижизненную диагностику биоматериалов пациентов. Фрагменты органов и тканей для исследования им отправляют медики других специализаций — гинекологи, онкологи, хирурги. NEWS.ru расспросил доктора медицинских наук, заведующего кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова члена-корреспондента РАМН Льва Кактурского о том, как проходит вскрытие, какое влияние на органы и ткани оказывает коронавирус и верит ли он в существование души.

— Каким умершим пациентам делают вскрытие обязательно, а в каких случаях можно без него обойтись?

— Вскрытие делится на патологоанатомическое и судебно-медицинское. Последнее в основном касаются насильственной смерти, или когда есть сомнение её в причине. Патологоанатомическое касается естественной смерти, вызванной болезнью. Родственники могут отказаться от него. Но есть перечень состояний, когда вскрытие обязательно. Например, при инфекционном заболевании или в случаях, когда диагноз неясен. Также оно проводится, если есть вероятность, что больной мог умереть от последствий неправильного лечения.

— Как происходит вскрытие, опишите основные этапы работы, с чего начинаете и чем заканчиваете?

— Техническую часть вскрытия делает санитар, он помогает врачу. Сначала надрезается кожный покров, делается срединный разрез от шеи до лобка. Затем прямой разрез — кожа раскрывается, как книжка, слева и справа. Далее вскрывается грудная клетка. Все органы извлекаются одним комплектом, начиная от языка до прямой кишки. Они помещаются на рабочий стол для исследования. Врач изучает биоматериал, в протоколе отмечает те изменения, которые он находит. В соответствии с этим строится уже патологоанатомический диагноз. В зависимости от того, что нашёл врач.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как выглядит изнутри организм человека, умершего от коронавируса? Очевидно, сейчас с таким вам часто приходится сталкиваться.

— В первую очередь страдают лёгкие, бывают обострения воспаления легочной ткани. Причём это воспаление, оно своеобразное. С примесью крови, геморрагический компонент присутствует. Лёгкие увеличены в объёме, они плотные, тёмно-красного, вишнёво-красного цвета. При том что в нормальном состоянии эти органы воздушные на ощупь и розовые. На разрезе видны торчащие из кровеносных сосудов тромбы. Это всё — типичные признаки ковида. Но страдают и другие органы. Поражается сердце, печень, почки и головной мозг. Мы находим на вскрытии воспаления кровеносных сосудов. Из-за этого нарушается кровоснабжение органов, что провоцирует тромбообразование. Увеличивается риск инфарктов и инсультов.

— Возможно ли невооружённым глазом определить по органам, что человек принимал наркотики? Какие из них оказывают наиболее пагубное влияние на организм?

— Да, возможно. Его организм почти наверняка находится в плачевном состоянии. Самые опасные разновидности — это внутривенные опиоиды. Через шприц почти наверняка человек заносит себе различные инфекции. Они доходят до сердца, и возникает воспаление его клапанов — эндокардит. Он сопровождается тромбообразованием. Причём именно эти тромбы очень опасны. Они могут отрываться и переноситься в головной мозг, провоцируя инфаркты. Если тромб попадёт в сосуд конечности, возникает гангрена. Про химические наркотики ничего сказать не могу, такие трупы обычно судебные медики вскрывают.

— Лёгкие курильщика правда чёрные или это один из мифов?

— Чёрные пятна имеются на лёгких не только курильщиков, но и всех жителей крупных городов. Нормальные лёгкие я почти не встречал. Это уголь, который скапливается в просвете лимфатических сосудов. Его частицы вдыхаются с воздухом. У курильщиков, конечно, этих пятен больше, и они более крупных размеров.

— А у курильщиков электронных сигарет?

— Они таких следов не оставляют. Но они тоже вызывают склеротические изменения сосудов и спайки в лёгочной ткани. От них тоже ничего хорошего нет.

unsplash.com

— Сложно ли вам общаться с родственниками усопших. Ведь это тоже часть работы?

— Самое трудное — это сообщать родственникам о гибели человека, но это делают лечащие врачи. Мы сталкиваемся с родными через день — три после смерти. Люди уже находятся в состоянии отупения от горя, они погружены в себя. Им тут уже не до сильных переживаний. Чаще мы общаемся с сотрудниками ритуальных служб. Бывают, конечно, исключения. Иногда люди в таком горе, что общаться с ними сложно. Тут нужно быть деликатными, не травмировать родственников каким-то подробностями того, как человек мучился перед смертью. Это никому не нужно.

— Встречали ли вы нетипичные реакции на смерть. Например, то что родственники не верили в кончину или вообще не узнавали покойника. Слышала подобные истории от ваших коллег.

— Типичной «нестандартной реакцией» является обвинение лечащих врачей. Родственники начинают допытываться, а почему умер человек. Люди не могут смириться с фактом смерти, с тем, что люди в принципе смертны. Они пытаются найти причины: может, недолечили или лечили не так, как надо. Сослагательное наклонение, оно сплошь и рядом в жалобах родственников: а если бы раньше привезли, а если бы в другую больницу, а если бы другой врач. Вот это желание повернуть назад плёнку кинофильма, оно сплошь и рядом. Я всегда людям говорю, чтобы они смирялись перед судьбой. В конце концов всё в божьей воле. Жизненный путь каждого человека предопределён.

— Верите ли вы в жизнь после смерти и наличие души?

— На 100%, я вам как патологоанатом говорю. Есть, конечно, материальные механизмы смерти и материальные причины. Но есть и душа. Это та энергия жизни, которую поддерживает организм, она не уходит в никуда. Она определённо продолжает жить.