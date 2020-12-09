Пасынок Джигарханяна назвал Петросяна глупым человеком

https://static.news.ru/photo/9ff8efb6-3a0d-11eb-a0d5-fa163e074e61_660.jpg Степан Джигарханян Фото: st_jigar/instagram.com

Пасынок Армена Джигарханяна Степан удивился словам Евгения Петросяна, который сказал, что легендарный актёр умирал в муках и никто из родственников ему не помогал.

Лишь очень безответственный и глупый человек может позволить себе делать столь громкие публичные заявления с чужих слов, — сказал Джигарханян порталу Sobesednik.ru.

Петросян в своём интервью заявил, что Джигарханян умирал «в адских болях, оттого что пролежни начали гнить».

Как писал NEWS.ru, блогер Лена Миро считает, что раскрыла план 75-летнего юмориста. По её мнению, в отличие от умиравшего в страшных муках актёра Армена Джигарханяна артист эстрады собирается провести последние годы в окружении молоденьких женщин.

Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.