Пасынок Джигарханяна назвал Петросяна глупым человеком

Пасынок Армена Джигарханяна Степан удивился словам Евгения Петросяна, который сказал, что легендарный актёр умирал в муках и никто из родственников ему не помогал.
Лишь очень безответственный и глупый человек может позволить себе делать столь громкие публичные заявления с чужих слов, —сказал Джигарханян порталу Sobesednik.ru.
Петросян в своём интервью заявил, что Джигарханян умирал «в адских болях, оттого что пролежни начали гнить».
Как писал NEWS.ru, блогер Лена Миро считает, что раскрыла план 75-летнего юмориста. По её мнению, в отличие от умиравшего в страшных муках актёра Армена Джигарханяна артист эстрады собирается провести последние годы в окружении молоденьких женщин.
Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.