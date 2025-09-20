Паста без лишних хлопот: быстрый ужин за 20 минут прямо на сковороде с соусом и расплавленным сыром

Если у вас нет времени на долгую готовку, а хочется вкусного и сытного блюда, паста на сковороде без предварительной варки станет отличным решением. Макароны готовятся прямо в соусе, впитывая его аромат, и превращаются в нежное, насыщенное блюдо всего за 20 минут.

Ингредиенты

Макароны — 150 г

Сыр твердый — 150 г

Масло сливочное — 50 г

Масло растительное — 50 мл

Томатная паста или кетчуп — 2,5 ст. л.

Томатный сок — 2,5 стакана

Чеснок — 1 зубок

Сахар — 1 ч. л.

Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Измельчите чеснок, натрите сыр на крупной терке. В сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, слегка обжарьте чеснок для аромата. Влейте томатный сок, добавьте пасту, перемешайте и доведите до легкого кипения. Приправьте солью, перцем и сахаром, пробуя соус на вкус. Выложите макароны прямо в сковороду, перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне до готовности. При необходимости добавьте немного жидкости. За минуту до конца приготовления всыпьте тертый сыр и тщательно перемешайте.

Подавать пасту лучше горячей, украсив свежей зеленью или овощами. Такое блюдо готовится легко, получается ароматным и не требует лишних хлопот.

