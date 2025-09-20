Паста без лишних хлопот: быстрый ужин за 20 минут прямо на сковороде с соусом и расплавленным сыром

Если у вас нет времени на долгую готовку, а хочется вкусного и сытного блюда, паста на сковороде без предварительной варки станет отличным решением. Макароны готовятся прямо в соусе, впитывая его аромат, и превращаются в нежное, насыщенное блюдо всего за 20 минут.
Ингредиенты
- Макароны — 150 г
- Сыр твердый — 150 г
- Масло сливочное — 50 г
- Масло растительное — 50 мл
- Томатная паста или кетчуп — 2,5 ст. л.
- Томатный сок — 2,5 стакана
- Чеснок — 1 зубок
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль и черный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Измельчите чеснок, натрите сыр на крупной терке.
- В сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, слегка обжарьте чеснок для аромата.
- Влейте томатный сок, добавьте пасту, перемешайте и доведите до легкого кипения.
- Приправьте солью, перцем и сахаром, пробуя соус на вкус.
- Выложите макароны прямо в сковороду, перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне до готовности. При необходимости добавьте немного жидкости.
- За минуту до конца приготовления всыпьте тертый сыр и тщательно перемешайте.
Подавать пасту лучше горячей, украсив свежей зеленью или овощами. Такое блюдо готовится легко, получается ароматным и не требует лишних хлопот.
