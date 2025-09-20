«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 14:42

Паста без лишних хлопот: быстрый ужин за 20 минут прямо на сковороде с соусом и расплавленным сыром

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если у вас нет времени на долгую готовку, а хочется вкусного и сытного блюда, паста на сковороде без предварительной варки станет отличным решением. Макароны готовятся прямо в соусе, впитывая его аромат, и превращаются в нежное, насыщенное блюдо всего за 20 минут.

Ингредиенты

  • Макароны — 150 г
  • Сыр твердый — 150 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Масло растительное — 50 мл
  • Томатная паста или кетчуп — 2,5 ст. л.
  • Томатный сок — 2,5 стакана
  • Чеснок — 1 зубок
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Измельчите чеснок, натрите сыр на крупной терке.
  2. В сковороде разогрейте сливочное и растительное масло, слегка обжарьте чеснок для аромата.
  3. Влейте томатный сок, добавьте пасту, перемешайте и доведите до легкого кипения.
  4. Приправьте солью, перцем и сахаром, пробуя соус на вкус.
  5. Выложите макароны прямо в сковороду, перемешайте и тушите под крышкой на слабом огне до готовности. При необходимости добавьте немного жидкости.
  6. За минуту до конца приготовления всыпьте тертый сыр и тщательно перемешайте.

Подавать пасту лучше горячей, украсив свежей зеленью или овощами. Такое блюдо готовится легко, получается ароматным и не требует лишних хлопот.

Ранее сообщалось, что лосось считается одной из самых полезных рыб, но для некоторых он может стать скрытой угрозой. Даже качественный продукт способен вызвать неожиданные реакции, о которых мало кто задумывается.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ISU удалил видео с выступлением Гуменника под украинскую песню
В Одессе собрались опорочить улицу легендарного русского полководца
Россиянам назвал и лучшие места для бюджетного отдыха за границей
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за решениями призвавшего идти на Москву Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.