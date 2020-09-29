Пассажиры в Шереметьево столкнулись с очередями для сдачи тестов на COVID

https://static.news.ru/photo/1b04c04c-0262-11eb-91de-fa163e074e61_660.jpg Фото: alice_in_the_land_of_miracles/instagram.com

Прилетающим в аэропорт Шереметьево пассажирам приходится ждать возможности сдать тест на коронавирус в ужасных условиях.

В узких коридорах образовались очереди из ожидающих теста, люди не имеют возможности соблюдать установленную социальную дистанцию, многие не носят маски, сообщает РБК со ссылкой на журналистку Алиса Гордиенко.

Узкое помещение, жуть душное, без вентиляции, туалета, стульев, и в нём десятки людей с детьми, колясками, чемоданами, при этом везде наклейки про дистанцию в 1,5 метра, — написала она в Instagram, показав фотографии и видео очередей.

Она добавила, что прибывающим в Москву предлагают разные по стоимости тесты на коронавирус, стоимостью от 1700 до 2750 рублей. У них разный период ожидания результатов, но, чтобы сделать любой из этих тестов, необходимо отстоять одну общую очередь.

Когда три часа летишь в маске, которую снимаешь, только чтобы поесть (что в принципе тоже странно, вирус во время еды спит, что ли?), всюду держишь дистанцию, ходишь по разметке, из каждого утюга орут про меры и штрафы, а потом оказываешься в подобном закутке, чувствуешь себя каким-то идиотом, напрасно соблюдавшим маскарад, — комментирует ситуацию журналистка.

Она призвала Роспотребнадзор и мэра Москвы Сергея Собянина обратить на эту ситуацию внимание.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Ассоциации туристического бизнеса России, риски заразиться коронавирусной инфекцией в самолёте минимальны при условии соблюдения всех мер предосторожности.