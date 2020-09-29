Пассажиры в Шереметьево столкнулись с очередями для сдачи тестов на COVID

Прилетающим в аэропорт Шереметьево пассажирам приходится ждать возможности сдать тест на коронавирус в ужасных условиях.
В узких коридорах образовались очереди из ожидающих теста, люди не имеют возможности соблюдать установленную социальную дистанцию, многие не носят маски,
Узкое помещение, жуть душное, без вентиляции, туалета, стульев, и в нём десятки людей с детьми, колясками, чемоданами, при этом везде наклейки про дистанцию в 1,5 метра, — написала она в Instagram, показав фотографии и видео очередей.
Она добавила, что прибывающим в Москву предлагают разные по стоимости тесты на коронавирус, стоимостью от 1700 до 2750 рублей. У них разный период ожидания результатов, но, чтобы сделать любой из этих тестов, необходимо отстоять одну общую очередь.
Когда три часа летишь в маске, которую снимаешь, только чтобы поесть (что в принципе тоже странно, вирус во время еды спит, что ли?), всюду держишь дистанцию, ходишь по разметке, из каждого утюга орут про меры и штрафы, а потом оказываешься в подобном закутке, чувствуешь себя каким-то идиотом, напрасно соблюдавшим маскарад, — комментирует ситуацию журналистка.
Она призвала Роспотребнадзор и мэра Москвы Сергея Собянина обратить на эту ситуацию внимание.
Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Ассоциации туристического бизнеса России, риски заразиться коронавирусной инфекцией в самолёте минимальны при условии соблюдения всех мер предосторожности.
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