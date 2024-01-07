Пассажиры поезда всю ночь ехали в вагоне без отопления в -30 Пассажиры поезда Самара — Петербург ночь ехали в вагоне без отопления в -30

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пассажиры поезда Самара — Санкт-Петербург в ночь на 7 января находились в сидячем вагоне без отопления в 30-градусный мороз, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, сотрудники РЖД не предоставили клиентам ни одеяла, ни горячий чай, пассажирам приходилось согреваться в верхней одежде, но от холода это не спасало.

Как пишет канал, поезд № 047М отправился из Самары вечером 6 января. Все это время пассажирам вагона № 15 приходилось согреваться в пуховиках, одеяла и чай им не выдали. Начальник вагона, как сообщает канал, признал проблему после жалоб россиян, но не предложил никаких решений.

Как я поняла, это именно специфика вагона. Он что-то вроде ручного, а не как сейчас, где электронно обеспечивается отопление. Не понятно, почему они в −30 запускают вагон, где могут быть такие проблемы. В дороге связи не было. К утру я позвонила на горячую линию РЖД. Там просто прослушали меня и ничего не ответили. Можете связь оборвалась, может они тоже в шоке, — рассказала одна из пассажирок.

Как пишет канал, одной пассажирке удалось добиться горячего чая только после конфликта с работниками РЖД, другая женщина попыталась пересесть в соседний вагон, но у нее ничего не вышло. В итоге гражданам пообещали включить отопление на станции Бологое, на которую состав прибыл только к утру. Отмечается, что тепло действительно дали, однако в вагоне по-прежнему холодно.

Ранее режим ЧС локального характера ввели в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов. По его словам, это решение принято из-за длительного отсутствия отопления в многоквартирных домах. Артамонов объяснил, что аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла, и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах.