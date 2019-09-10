https://static.news.ru/photo/d21c4fcc-d3e5-11e9-8061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники авиакомпании «Победа» не пустили на рейс как минимум семь пассажиров, которые пришли к выходу позже разрешённого. Клиенты уверены, что в аэропорту не было информации о начале посадки на рейс.

Работник офиса организации ничего не объяснил и предложил недовольным написать отзыв на сайте, передаёт Life .

По словам пассажира, вылет был назначен на 15:05 мск. На стойке регистрации клиентам сказали, что на посадку нужно прийти к 14:50.

Мы прошли на посадку, а там никого нет, двери закрыты, нет никакой информации, что идёт посадка или она заканчивается. Просто ноль информации, — рассказал он.

Как ранее писал News.ru, управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа». Причиной проверки стал инцидент, который произошёл 21 августа в 19:19 в аэропорту Внуково. Сотрудники лоукостера отказали в перевозке женщине, летевшей в Чебоксары, из-за превышения габаритов ручной клади. Сообщалось, что пассажирка планировала лететь на похороны родственника.