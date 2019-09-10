Сотрудники авиакомпании «Победа» не пустили на рейс как минимум семь пассажиров, которые пришли к выходу позже разрешённого. Клиенты уверены, что в аэропорту не было информации о начале посадки на рейс.
Работник офиса организации ничего не объяснил и предложил недовольным написать отзыв на сайте, передаёт
По словам пассажира, вылет был назначен на 15:05 мск. На стойке регистрации клиентам сказали, что на посадку нужно прийти к 14:50.
Мы прошли на посадку, а там никого нет, двери закрыты, нет никакой информации, что идёт посадка или она заканчивается. Просто ноль информации, — рассказал он.
Как ранее писал News.ru, управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа». Причиной проверки стал инцидент, который произошёл 21 августа в 19:19 в аэропорту Внуково. Сотрудники лоукостера отказали в перевозке женщине, летевшей в Чебоксары, из-за превышения габаритов ручной клади. Сообщалось, что пассажирка планировала лететь на похороны родственника.