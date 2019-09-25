Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вылет рейса лоукостера «Победа» из Новосибирска в Петербург задерживается почти на сутки.

Самолёт, который должен был отправиться на маршрут, оказался технически неисправен. После дополнительного техобслуживания пассажиров планируется отправить в Петербург тем же бортом. Из 67 зарегистрированных на рейс 10 человек уже улетели другим рейсом, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru ранее, число пассажиров, обратившихся за помощью врачей после посадки самолёта Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула с горящей стойкой шасси, возросло до 49.

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