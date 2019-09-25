https://static.news.ru/photo/96821168-e01f-11e9-99db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вылет рейса лоукостера «Победа» из Новосибирска в Петербург задерживается почти на сутки.

Самолёт, который должен был отправиться на маршрут, оказался технически неисправен. После дополнительного техобслуживания пассажиров планируется отправить в Петербург тем же бортом. Из 67 зарегистрированных на рейс 10 человек уже улетели другим рейсом, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, число пассажиров, обратившихся за помощью врачей после посадки самолёта Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула с горящей стойкой шасси, возросло до 49.