Пассажиры обледеневшего S7 поблагодарили экипаж за спасение 200 жизней

Пассажиры обледеневшего лайнера S7 рейса 5220, летевшего из Магадана в Новосибирск, поблагодарили экипаж за спасение 200 жизней. Люди восхитились спокойствием и профессионализмом пилотов в экстренной ситуации, сообщает РЕН ТВ.

По словам пассажиров, они провели в болтанке полтора часа, прежде чем приземлились в аэропорту.

Начало трясти, самолёт кидало вправо-влево. Было видно по людям, что стало напряжённее, нам ничего не говорили. Был шум от самолёта, от двигателя, — рассказала летевшая на международный форум «Мы вместе» Полина Рыбалко.

Её спутник, Андрей Никитин, также направлявшийся на форум, вспомнил момент, когда начались неполадки.

Я помню прекрасно момент: стюардесса объявляла про программу — дежурную фразу — и осеклась. Началось движение самолёта, не характерное для турбулентности, — рассказал пассажир «обледеневшего» рейса.

За штурвалом самолёта находились опытные пилоты — Михаил Кулагин и Олег Балабанов, которые всеми силами старались удержать практически потерявший управление лайнер в небе. В авиакомпании допускают. что причиной ЧП могли стать нарушения в аэропорту Магадана, допущенные при антиобледенительной обработке самолёта. Есть версии, что необходимую для этого жидкость могли заменить обычной автомобильной «омывайкой».

По факту происшествия ведёт проверку Магаданская транспортная прокуратура.

Ранее запись переговоров пилота обледеневшего лайнера S7 с землёй появилась в Сети. Пилот, начав испытывать проблемы с управлением воздушным судном, сообщил диспетчерам о «сильнейшем обледенении».