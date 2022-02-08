Пассажиры МЦД совершили более 4 млн бесплатных пересадок в январе

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) совершили более 4 млн бесплатных пересадок с МЦД на МЦК или метро по карте «Тройка» в январе, сообщает РИАМО. За всё время работы МЦД было использовано свыше 105 млн бесплатных пересадок, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Это значит, что каждый третий пассажир МЦД строит мультимодальные маршруты, используя разные виды транспорта. Одна из важнейших задач, которую поставил перед нами мэр Москвы Сергей Собянин, — добиться единства транспортного каркаса столицы. Наличие бесплатной пересадки между разными видами рельсового транспорта — одна из опций, которая позволила нам прийти к этой цели, — сообщил Ликсутов.

Он добавил, что так граждане могут выбирать самый удобный путь и значительно экономить на проезде. Ликсутов отметил, что к моменту запуска всех диаметров число пересадочных станций вырастет до 67.

Ранее россияне получили возможность самостоятельно сообщать о дорожных ловушках. На сервисе «Яндекс.Формы» появился новый бланк, призванный выявить участки, где искусственно созданы условия для нарушения ПДД. Желающим сообщить о нарушении рекомендуется указать имя, регион и контактные данные, а также пояснить суть проблемы, по возможности приложив фото.