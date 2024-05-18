Пассажиры «Аэрофлота» смогут посмотреть фильм о Жириновском во время рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует включить в свои мультимедийные системы документальный фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском «Живой», говорится в официальном ответе компании на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Перевозчик отметил, что полностью согласен с мнением о выдающейся роли политика в жизни страны, передает ТАСС.

Предлагаем разместить в мультимедийных системах документальный фильм «Живой», адаптированный для показа согласно применяемой нами политике отбора контента. Взаимодействие с создателями фильма для подготовки материала к показу на борту организовано в рабочем порядке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Аэрофлот» отдает предпочтение контенту развлекательного и познавательного характера. Кроме того, согласно договорам с поставщиками контента, запрещено размещение материалов, которые касаются политической повестки. При этом авиаперевозчик считает, что документальный фильм о Жириновском «может представлять большой интерес для пассажиров».

Ранее в России выпустили почтовую марку и конверт с изображением Жириновского. На марке представлен портрет политика с годами его жизни и орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, которым его удостоили в 2021 году.