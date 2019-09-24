Сотрудники компании «Аэроэкспресс» с начала 2019 года обнаружили в поездах и терминалах около 800 вещей, забытых пассажирами. В числе необычных находок оказались макет Кремля, плюшевый пингвин, воздушный змей и театральные маски.
Чаще всего пассажиры забывают перчатки, шапки и электронные устройства. На сегодняшний день владельцам возвращено 250 вещей.
На
Ранее News.ru писал о том, что забывают жители столицы в метро. Так, в июле–августе пассажиры потеряли в вагонах и на станциях около двух тысяч предметов, в числе которых кассовый аппарат, бутафорский меч и перуанский музыкальный инструмент.