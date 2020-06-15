Пассажиров в московском метро за день стало на треть больше

https://static.news.ru/photo/911a3b48-af08-11ea-bc2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество пассажиров московского метро утром 15 июня увеличилось на 37% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Там уточнили, что в час пик с 7 до 9 утра было совершено 732,2 тысячи поездок.

Пассажиропоток метро Москвы растёт по мере снятия ограничений и возвращения города к привычному ритму жизни, — сказано в сообщении.

С 15 июня открылись последние 25 вестибюлей станций из числа тех, что не работали в связи со снижением пассажиропотока. Всего в период самоизоляции были временно закрыты 78 вестибюлей. Часть из них возобновила работу 12 мая и 1 июня.

На самых востребованных станциях дежурят более сотни сотрудников Московского метрополитена. Они стараются не допустить скопления людей на входах и в кассовых зонах — помогают самостоятельно пополнить проездные карты, консультируют пассажиров об условиях продления проездных билетов, а также следят за соблюдением социальной дистанции.

В пресс-службе также напомнили, что в метро ведётся постоянный мониторинг количества пассажиров в масках и перчатках. Их ношение остаётся обязательным.

Ранее NEWS.ru писал, что за два дня, предшествующих нынешней рабочей неделе, на территории Москвы пассажиры городского транспорта продлили почти 60 тысяч проездных билетов. Социальные карты и проездные были заблокированы на время действия режима самоизоляции. Продлить билеты стало возможно в кассах метро с 12 июня.