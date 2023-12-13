Вылетающих на Кубу россиян несколько часов не выпускают из душного лайнера Самолет Nordwind более трех часов не может взлететь из-за неисправности

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Вылетающие на Кубу пассажиры самолета авиаперевозчика Nordwind более трех часов сидят в душном салоне из-за технической неисправности, сообщает Telegram-канал Readovka. Воздушное судно развернули, когда пилот уже готовился к взлету.

Boing должен был совершить рейс до Кубы. В последний момент лайнер развернули, а после остановки откатили на стоянку, где он и находится в настоящий момент с людьми в салоне.

Один из туристов рассказал каналу, что инцидент произошел из-за технической неполадки, однако не уточнил, из-за какой именно. До сих пор неизвестно, как эта неисправность влияет на то, что пассажиры вынуждены сидеть в душном самолете, бортпроводники не выпускают их оттуда, отмечает канал.

Ранее самолет авиакомпании Sunexpress улетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров. Воздушное судно должно было выполнить рейс из парижского аэропорта Шарль-де-Голль до города Измир. Но назначенный на 17:00 по местному времени вылет перенесли на 20:00. Ближе к новому времени вылета все еще было неизвестно, к какой стойке регистрации следует подходить путешественникам. В то же время, проверив данные о состоянии рейса в мобильном приложении, люди заметили, что лайнер уже улетел.