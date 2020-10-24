Пассажиров с повышенной температурой перестанут пускать в метро

https://static.news.ru/photo/4898002a-1773-11eb-b7cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажиров столичной подземки и МЦД (Московские центральные диаметры) с повышенной температурой не будут пускать в транспорт.

Для этого при входе возле рамок металлоискателей на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД установили тепловизоры, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Как передаёт «Москва 24», приборы будут выявлять пассажиров с повышенной температурой: если у человека температура тела составляет 37,5 °С, тепловизор запищит. Тогда ему измерят температуру уже обычным термометром.

Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую, — сообщили в департаменте.

Ранее NEWS.ru писал о том, что скидка 50% от стоимости билета будет действовать на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской (розовой) линиях московского метро при поездках вне часа пик, заявил мэр города Сергей Собянин.