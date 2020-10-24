Пассажиров с повышенной температурой перестанут пускать в метро

Пассажиров столичной подземки и МЦД (Московские центральные диаметры) с повышенной температурой не будут пускать в транспорт.
Для этого при входе возле рамок металлоискателей на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД установили тепловизоры, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Как
Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую, — сообщили в департаменте.
Ранее NEWS.ru писал о том, что скидка 50% от стоимости билета будет действовать на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской (розовой) линиях московского метро при поездках вне часа пик, заявил мэр города Сергей Собянин.