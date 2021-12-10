Пассажиров нижних полок в поездах обяжут уступать место у стола
Минтранс предложил обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола для еды
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:49, 11 декабря 2021
Фото: Сергей Киселёв/АГН "Москва"
Читайте нас в Google Новости
Пассажиров поездов, купивших билет на нижнюю полку, обяжут уступать место у столика для попутчиков с верхних полок. Такие меры разрабатывает Министерство транспорта РФ. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи, — сказано в документе.
Ведомство уточняет, что на утренний и вечерний приёмы пищи пассажирам верхних полок необходимо выделить не менее 30 минут, а на обед — не более одного часа.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура и Минтранс РФ выступают за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов. В настоящее время ведомствами ведётся работа над новой редакцией КоАП, в которой будет прописана ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров. По мнению экспертов, это может привести к увеличению стоимости билетов.
Поводом послужило обращение Росавиации в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Аргументом стало то, что в воздушном законодательстве РФ отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг».