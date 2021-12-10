Пассажиров нижних полок в поездах обяжут уступать место у стола

Пассажиров поездов, купивших билет на нижнюю полку, обяжут уступать место у столика для попутчиков с верхних полок. Такие меры разрабатывает Министерство транспорта РФ. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи, — сказано в документе.

Ведомство уточняет, что на утренний и вечерний приёмы пищи пассажирам верхних полок необходимо выделить не менее 30 минут, а на обед — не более одного часа.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура и Минтранс РФ выступают за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов. В настоящее время ведомствами ведётся работа над новой редакцией КоАП, в которой будет прописана ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров. По мнению экспертов, это может привести к увеличению стоимости билетов.

Поводом послужило обращение Росавиации в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Аргументом стало то, что в воздушном законодательстве РФ отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг».