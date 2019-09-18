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Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал общественный резонанс, возникший вокруг дела актёра Павла Устинова, осуждённого на три с половиной года за нападение на сотрудника Росгвардии во время несанкционированной акции 3 сентября.

Журналист подчеркнул, что многие известные личности и либеральные СМИ пытаются «хайпить» на происходящем. Они, по мнению Соловьёва, стараются не только дискредитировать, но и надавить на судебную систему России. При этом,...