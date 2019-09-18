https://static.news.ru/photo/30240cea-da21-11e9-ab20-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Пользователям приложения Wi-Fi в метро Москвы поступили push-сообщения с призывами «спасать Россию». Компания «МаксимаТелеком», которая является оператором сети Wi-Fi в столичной подземке, уже принесла свои извинения и в настоящее время изучает причины появления странной рассылки.
Приложение MT_FREE не было взломано. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем точные причины, — сообщается в Twitter оператора.
Важно: приложение MT_FREE не было взломано.
Часть наших пользователей сегодня получили через push бессмысленное текстовое сообщение. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем точные причины. Приносим извинения пользователям за доставленные неудобства. pic.twitter.com/apxqe3qQ58
Как писал News.ru, с начала 2019 года бесплатным Интернетом в наземном общественном транспорте и на остановках Москвы воспользовались более 52 млн раз. К сети MT_FREE подключились почти пять миллионов пользователей. В пути пассажиры чаще всего смотрят видео, общаются в социальных сетях и строят свой маршрут. Пользователи скачали в общей сложности более 420 терабайт трафика в наземном транспорте.
Журналист подчеркнул, что многие известные личности и либеральные СМИ пытаются «хайпить» на происходящем. Они, по мнению Соловьёва, стараются не только дискредитировать, но и надавить на судебную систему России.
При этом,...
Пассажиров московского метро призвали «спасать Россию»