Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пользователям приложения Wi-Fi в метро Москвы поступили push-сообщения с призывами «спасать Россию». Компания «МаксимаТелеком», которая является оператором сети Wi-Fi в столичной подземке, уже принесла свои извинения и в настоящее время изучает причины появления странной рассылки.

Приложение MT_FREE не было взломано. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем точные причины, — сообщается в Twitter оператора.

Как писал News.ru, с начала 2019 года бесплатным Интернетом в наземном общественном транспорте и на остановках Москвы воспользовались более 52 млн раз. К сети MT_FREE подключились почти пять миллионов пользователей. В пути пассажиры чаще всего смотрят видео, общаются в социальных сетях и строят свой маршрут. Пользователи скачали в общей сложности более 420 терабайт трафика в наземном транспорте.

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