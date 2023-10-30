Пассажирам рейсов из Израиля в Дагестан предложили альтернативу Red Wings перенесла в Сочи рейсы из Махачкалы в Тель-Авив

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Компания Red Wings отменила рейсы из Тель-Авива в Дагестан в связи с введенными в регионе ограничениями. Авиакомпания на официальном сайте предложила гражданам, купившим билеты на рейсы 1 ноября, воспользоваться маршрутом, следующим до Краснодарского края.

1 ноября WZ4727/4728 (маршрут Махачкала — Тель-Авив) — рейс отменен. Пассажирам предлагается возможность перелета 2 ноября на рейсах WZ4311/4312 (маршрут Сочи — Тель-Авив). 1 ноября WZ249 (маршрут Жуковский — Махачкала — Тель-Авив) — рейс отменен. Пассажирам предлагается возможность перелета 2 ноября на рейсе WZ121 (маршрут Домодедово — Сочи — Тель-Авив), — говорится в сообщении.

Также отмечается, что рейс из Нижневартовска совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах, а рейс из Антальи приземлился на запасной аэродром во Владикавказе. Рейс Махачкала — Жуковский 29 октября был отложен до открытия аэропорта в Махачкале. Рейсы на 2 и 6 ноября из Тель-Авива в Махачкалу также предполагаются с пересадкой.

Аэропорт в Махачкале был закрыт из-за беспорядков вечером 29 октября. По данным Росавиации, открыть международный аэропорт Уйташ теперь планируется в ночь на 31 октября, до этого прием и отправку рейсов приостановили до 6 ноября.