Пассажир выпил пива, заснул и чуть не «вышел» из самолета Пассажир рейса Сургут — Москва заснул у аварийного выхода в самолете

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люк аварийного выхода самолета открылся во время рейса Сургут — Москва 8 июня, информирует РЕН ТВ со ссылкой на показания пассажира, которого задержали по прилете. Мужчина заверил, что перед полетом выпил два литра пива и уснул. В самолете он занял свое место, но пересел к аварийному люку.

Задержанным оказался 25-летний парень, который возвращался с вахты. По данным источника, он возвращался с работы в Сургуте в родной Краснодарский край. В самолете пассажир занял место 14D. Однако после взлета мужчина пересел на 14F и погрузился в сон.

Пассажир утверждает, что, когда проснулся, увидел внизу защитную крышку ручки от люка. Затем к нему подошла стюардесса и попросила занять свое место. В настоящий момент специалисты выясняют, кто стоит за открытием аварийного люка.

Туристов ранее предупредили об опасности употребления алкоголя во время полета на самолете. По словам немецких ученых, в сочетании с низким давлением на крейсерской высоте это может негативно сказаться на сердце. Употребление алкоголя во время рейса опасно не только для пожилых людей, но и для молодежи. Сердце может начать биться чаще, что усугубляется во время сна.