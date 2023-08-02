Пассажир самолета Владикавказ — Москва домогался до соседки Mash: в Москве разыскивают пассажира самолета из Владикавказа, домогавшегося до соседки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирка рейса авиакомпании «Победа», летевшего по маршруту Владикавказ — Москва, пожаловалась в полицию на своего соседа по перелету за домогательства, сообщает Telegram-канал Mash. Женщина призналась, что тот несколько раз трогал ее за бедро во время полета, а затем перешел к более активным действиям. Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину.

По словам 24-летней девушки, после взлета из аэропорта Владикавказа сосед положил ей руку на бедро. Когда она сделала ему замечание, тот ответил, что спал и не заметил, как рука оказалась у нее на ноге. Позднее ситуация повторилась. Пассажирка обратилась к бортпроводникам, однако те не смогли ей ничем помочь. После этого мужчина стал домогаться до нее в-открытую. По словам девушки, из примет она запомнила только плотное телосложение мужчины и короткую стрижку.

Ранее полиция в Москве начала поиски мужчины, который снимал девушку на телефон под юбкой в столичной подземке. Потерпевшая 21-летняя москвичка Снежана намерена привлечь к ответственности не только его, но и другого пассажира, который запечатлел действия мужчины на видео и выложил в Сеть.