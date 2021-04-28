Стало известно, сколько россияне готовы потратить на пасхальные куличи

https://static.news.ru/photo/60142d60-a8c2-11eb-9930-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне готовы потратить на пасхальные куличи в среднем 1,6 тысячи рублей, а на красители для яиц — 264 рубля, передаёт РИА Новости.

Информагентство ссылается на данные исследования «Яндекс.Маркета», из материалов которого следует, что покупатели отдают предпочтение куличам с изюмом и лимонным кексам.

Достаточно высокая стоимость объясняется тем, что чаще всего люди покупают не один кулич, а несколько. Помимо этого, они добавляют в заказ пасхальные пряники со сгущёнкой или повидлом разных вкусов.

Те, кто планирует печь куличи самостоятельно, для усиления вкуса чаще всего выбирают ванильный ароматизатор.

Для окрашивания яиц россияне предпочитают наборы с пятью-семью разными оттенками, их приобретают чаще, чем одноцветные красители. Наиболее популярны красный, жёлтый, синий, зелёный, розовый, фиолетовый и золотой цвета.

В целом продажи выпечки и кондитерских изделий к Пасхе увеличились почти в три раза по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года. Россияне закупаются куличами, пасхальными пряниками и украшениями для яиц уже с 22 апреля, а 26-го числа продажи достигли пика.

Ранее стало известно, что несмотря на предпасхальный ажиотаж, производители зафиксировали снижение цен на куриные яйца. Отпускная стоимость уменьшилась на 5–10%. Это объясняется тем, что торговые сети заблаговременно сделали запасы продукции, из-за чего были снижены объёмы закупок у производителей.