Пашаев вновь обрушился с критикой на Ефремова

https://static.news.ru/photo/f1aec7ca-38b1-11eb-abe1-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший защитник актёра Михаила Ефремова, лишённый статуса адвоката, Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный был готов «продать жену», лишь бы не попасть в тюрьму.

Он мне говорил, что даже жену готов отдать, чтобы его не посадили. Я после этого перестал его уважать как мужчину, — цитирует Пашаева РЕН ТВ.

Экс-адвокат подчеркнул, что будет готов пройти полиграф, если Ефремов соберётся подать на него в суд из-за этих слов. Бывший защитник признался, что не уважает Ефремова как человека, но считает его великолепным артистом.

Он как актёр гениальный, никто не спорит. А как личность — я не могу слова подобрать, — подчеркнул бывший адвокат.

По его словам, Ефремов боится, что не сможет выйти из тюрьмы «из-за своего языка», поскольку артист «очень наглый, очень борзый».

Ранее Ефремов написал письмо вдове погибшего в ДТП Сергея Захарова и попросил у неё прощения. Артист назвал ошибкой выбор в качестве адвоката Эльмана Пашаева, который негативно высказывался в адрес потерпевших. После этого защитник Ефремова негативно высказался о своём бывшем клиенте. Пашаев утверждал, что артист «ради свободы мать родную продаст».

Как писал NEWS.ru, ранее экс-защитник актёра отказался помогать свидетелям защиты, которые во время судебного заседания утверждали, что артиста не было за рулём машины в момент ДТП.

Пьяный Ефремов 8 июня врезался на своём Jeep Grand Cherokee в фургон Lada. Авария произошла вечером на Смоленской площади в Москве. Водитель-курьер Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. 6 ноября Ефремов был этапирован в исправительную колонию в Белгородской области.