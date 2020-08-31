Пашаев: Стерхова не была гражданской женой погибшего Захарова

https://static.news.ru/photo/775eec20-eb9a-11ea-85aa-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев на заседании в Пресненском суде заявил, что Ирина Стерхова, с которой проживал в Москве погибший в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергей Захаров, не была его гражданской женой. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Пашаев опросил соседей Стерховой и выяснил, что Захаров не был её сожителем, а просто снимал комнату. Адвокат попросил приобщить этот документ, так как это важно при вынесении решения по гражданскому иску к артисту, который женщина также заявила.

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Как ранее писал NEWS.ru, семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, шокирована тем, что артист позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии.