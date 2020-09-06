Пашаев считает правильной свою тактику защиты Ефремова

https://static.news.ru/photo/f234f0c4-f0d2-11ea-9ff7-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев не жалеет о выбранной им линии защиты Михаила Ефремова.

По его словам, признание вины актёром на начальной стадии судебного процесса ничего бы не дало.

Юридически ничего не меняется. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово — это окончательно, и суд принимает последнее слово, — пояснил адвокат.

Он отметил, что гособвинение запросило для Ефремова суровое наказание в виде 11 лет заключения в связи с сатирическими стихами, которые читал артист, а не из-за того, признал он сразу вину или нет. Пашаев также подчеркнул, что его подзащитный не имеет к нему никаких претензий, добавив, что поддерживает хорошие отношения с семьёй актёра, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что на одном из заключительных заседаний Михаил Ефремов удалился со своим адвокатом Эльманом Пашаевым в тайную комнату, чтобы обсудить дело о ДТП. Видеозапись из помещения попала в Сеть.