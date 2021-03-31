Мытищинский стрелок обращался за помощью к экс-адвокату Ефремова

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Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что устроивший стрельбу в посёлке Новые Вешки 61-летний Владимир Барданов обращался к нему за помощью около года назад. Мужчина боялся тюрьмы и издевательств.

Да, обращался. В последний раз — год назад. Сказал, что его заказывали его бывшие партнёры. Я ему говорил, как надо действовать, что надо делать, — рассказал Пашаев журналистам телеканала «360».

Он пояснил, что Барданов не послушался его советов и обратился к другим людям, которые ему не помогли. Пашаев рассказал, что мужчина понимал, что если попадёт в колонию, то оттуда «не вылезет». Экс-адвокат охарактеризовал мытищинского стрелка как отзывчивого человека с чувством юмора. Он считает, что родственники Барданова не знали, чем он занимается. Пашаев опроверг информацию, что мужчина был оружейным бароном, о чём написали ряд СМИ.

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30 марта в коттедж к Барданову приехали силовики по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина отказался пускать их в дом и начал стрелять. Переговоры ни к чему не привели. Началась спецоперация. Барданов забаррикадировался в здании, кидал гранаты и стрелял в правоохранителей. Один из спецназовцев получил ранение в ногу. Силовики стали обстреливать здание из гранатомёта. К вечеру в коттедже начался пожар. Барданов отказался выходить. Тело мужчины нашли, когда огонь потушили. Оно сильно обгорело, назначена экспертиза.

Как писал NEWS.ru, в доме мытищинского стрелка обнаружили крупный арсенал оружия, множество магазинов и дисков с патронами. Официально на мужчину были зарегистрированы только шесть единиц оружия. По данным СМИ, Барданов занимался бизнесом. У него были долги за неуплату налогов.