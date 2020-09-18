Пашаев о лишении статуса адвоката: «Мне развязали язык»

https://static.news.ru/photo/ac522f3c-f9be-11ea-b434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев, защищавший интересы актёра Михаила Ефремова, прокомментировал новость о том, что его лишили адвокатского статуса.

Он заявил, что продолжит свою работу, но с делами, в которых не требуется статус адвоката.

Продолжу заниматься своими делами — гражданскими, арбитражными, семейными делами. Для этого же не требуется статус адвоката, — отметил Пашаев в интервью телеканалу «360».

Он даже смог найти положительную сторону в произошедшем.

Зато язык развязали мне, знаете, с адвокатским статусом многое нельзя говорить. Мне статус прекратили — ещё год язык будет развязан, — отметил юрист.

Ранее Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева статуса адвоката. В Федеральной палате адвокатов подтвердили эту информацию.

В Министерстве юстиции посчитали, что поведение Александра Добровинского и Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юристов усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость о том, что актёр Михаил Ефремов окончательно отказался от услуг Эльмана Пашаева и нашёл нового юриста.