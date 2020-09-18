Пашаев провёл параллель между собой и Иисусом

https://static.news.ru/photo/6211530c-f9ba-11ea-b250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Эльман Пашаев, участвовавший в деле Михаила Ефремова, провёл параллель между собой и Иисусом. Совет Адвокатской палаты Северной Осетии сегодня лишил его статуса адвоката.

Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли, — сказал он.

Пашаев добавил, что не сравнивает себя со святым, но тот, по его словам, «тоже не сдал позиции».

Ещё до заседания членов палаты юрист предположил, что причиной лишения его статуса могут стать «высказывания в СМИ» о том, что он якобы разглашал адвокатскую тайну, передаёт Пятый канал.

8 сентября суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима за пьяное ДТП, в котором погиб человек. 9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист заявил, что Пашаев его подставил.

Публичное поведение Пашаева по отношению к клиенту привлекло внимание не только общественности, но и Министерства юстиции РФ. Именно Минюст направил своё представление в Адвокатскую палату о лишении Пашаева статуса адвоката, писал NEWS.ru.