Пашаев пояснил, при каких условиях Ефремов мог бы получить условный срок

https://static.news.ru/photo/9acd6fe6-f712-11ea-8c14-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, при каких условиях артист мог бы получить условный срок.

Юрист пояснил, что если бы у пострадавшей стороны был бы другой адвокат, а не Александр Добровинский, то тогда стороны могли бы договориться о компенсациях, а актёра бы осудили на условный срок.

Не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок полтора-два года. Потому что ДТП — это специфическое преступление, и здесь судьбу человека решают только потерпевшие, — привели слова Эльмана Пашаева в РИА Новости.

Он добавил, что отношение с адвокатом семьи Сергея Захарова, который погиб по вине Михаила Ефремова в ДТП, были испорчены во время судебного заседания. Эльман Пашаев отметил, что родственники погибшего в ДТП, отказываясь от компенсации, сообщили, что Александр Добровинский «обещал им создать условия для заработка денег».

Он им сказал: «Суд мой, не трогайте суд». Если бы мы договорились бы с ними с первого дня, то не было бы такого шоу, — процитировали Эльмана Пашаева в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что Мосгорсуд проявит гуманность и снизит срок Михаилу Ефремову, которого признали виновным в ДТП в Москве. Он сделал прогноз, что актёру суд «скинет год-полтора». Адвокат также сообщил, что кассационная инстанция или Верховный суд России могут отменить приговор.