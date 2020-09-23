«Бред полнейший»: Пашаев ответил на обвинения в давлении на Ефремова

https://static.news.ru/photo/2475764a-fdb6-11ea-a2f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, отверг обвинения в давлении на подзащитного в ходе судебных заседаний по громкому делу. Эльман Пашаев назвал такие утверждения тактическим приёмом нового защитника артиста — Романа Филиппова.

Экс-адвокат, который недавно был лишён этого статуса, заявил, что у него «нет слов», чтобы прокомментировать высказывания своего визави.

Это бред полнейший. Если у адвоката есть высшее образование или хотя бы среднее техническое, он не может такого написать. Я не верю, что он такие вещи написал, — цитирует Пашаева «Москва 24».

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Ранее NEWS.ru писал, что новый адвокат актёра попросил смягчить приговор из-за давления, оказанного на подзащитного его бывшим защитником. В жалобе на приговор актёру он подчеркнул, что поведение юриста не соответствовало адвокатской этике, что привело к лишению Ефремова защиты.