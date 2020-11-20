Пашаев отказался помогать свидетелям, на которых завели дело

https://static.news.ru/photo/e8b4b4b8-2b5a-11eb-8429-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал возбуждение дела в отношении свидетелей, которые на заседании суда говорили, что артиста не было за рулём машины. Он заявил, что не будет предпринимать никаких действий.

Я ничего предпринимать не буду. Я им честно сказал, когда мы их вызывали: ребята, не дай бог, если вас там не было, не надо ничего говорить. Они даже показывали детали, где что было, — отметил он.

По его словам, со стороны защиты в суде участвовали два свидетеля, а не три. Он отметил, что не поддерживает контактов с участниками процесса: юрист ни разу не общался с ними после заседания.

Он уверен, что фигуранты нового дела могут предоставить следствию свои телефоны, по данным которых станет понятно, где они находились в момент аварии с участием Ефремова, передаёт телеканал «360».

Ранее стало известно, что в отношении трёх свидетелей, которые давали показания в суде об обстоятельствах смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в МВД. Их свидетельства признаны заведомо ложными, пояснили в ведомстве.

Двое из них рассказывали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам Ефремов после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность незнакомого ему мужчины, который, по его словам, сел в автомобиль до аварии, и утверждал, что на месте водителя Ефремова не было.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

6 ноября приговор актёру вступил в законную силу, и тот был этапирован в исправительную колонию в Белгородской области, писал NEWS.ru.