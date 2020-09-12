Пашаев объяснил решение суда дать Ефремову восемь лет

https://static.news.ru/photo/1e8ca52e-f658-11ea-b618-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с журналистами объяснил, почему Пресненский суд в Москве приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. По словам юриста, суровый вердикт инстанции связан с тем, что судили «не обыкновенного человека, а Ефремова».

Как отметил адвокат, суд был откровенно необъективен к его подзащитному. Высказываниями о собственной вине в случившемся Пашаев возмутился. Он отметил, что у следователя, который вёл дело Ефремова, было и другое дело со смертельной аварией. В том случае погибли два человека, однако подсудимый не был человеком публичным. Как сообщил Пашаев, в рамках другого дела о ДТП сторона обвиняемого смогла добиться решения вопроса с потерпевшими. Возможно, виновник аварии будет приговорён к условному сроку.

Я обнаружил очень много нарушений как в экспертизе, так и процессуально, изучая дело Ефремова. Считаю, что есть все шансы отменить приговор в кассационной инстанции, а также в Верховном суде, — цитирует Пашаева «Собеседник».

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств.

Три месяца спустя суд вынес вердикт и приговорил актёра к восьми годам заключения. Защита Ефремова обжаловала это постановление. При этом, как писал NEWS.ru, семья осуждённого занялась поисками нового адвоката.