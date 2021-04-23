Пашаев назвал стоимость лжесвидетельства на суде по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/a5bbb792-a44a-11eb-81b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время громкого судебного процесса о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова были люди, готовые взять на себя вину в аварии. Лжесвидетельствовать они были согласны за материальное вознаграждение, передаёт ТАСС со ссылкой на лишённого статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего артиста в суде.

Тем не менее от всех подобных предложений защита отказалась, заявил он в ходе допроса по делу в отношении трёх его свидетелей, которые впоследствии были обвинены в даче ложных показаний.

Ефремов в момент ДТП был пьян и находился под воздействием кокаина. Он не помнил ничего, и я стал через журналистов и Интернет искать свидетелей. Некоторые за деньги готовы были подтвердить, что были за рулём, примерно за 100 тысяч рублей. Конечно, я отказывался, — рассказал Пашаев.

Он утверждает, что нынешние фигуранты дела не просили и не получали никаких денег за свои показания. Были лишь небольшие ассигнования на текущие расходы — например, на билеты, чтобы один из свидетелей защиты смог приехать в суд.

Кроме того, добавил экс-адвокат, он предупреждал свидетелей об ответственности за дачу ложных показаний, а перед судом ходатайствовал о запросе биллинга их телефонов и данных с камер наблюдения по маршруту их прогулки. Однако, отметил Пашаев, суд эти просьбы не удовлетворил.

Вместе с тем юрист пообещал оплатить штрафы за обвиняемых в лжесвидетельстве, если суд им назначит такое наказание. В том, что в их отношении будет вынесен обвинительный приговор, он не сомневается.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Как сообщалось ранее, в начале апреля МВД передало в Пресненский суд Москвы уголовные дела Андрея Гаева, Александра Кобеца и Левана Бадасяна, которых обвиняют в даче ложных показаний по делу Ефремова. Все трое утверждали, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сиденье.

Сам осуждённый артист в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе рассказывал, что Пашаев предлагал «купить свидетелей» для суда. При этом защитник якобы взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля, а на руки те получили лишь по 300 тысяч.