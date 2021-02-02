Пашаев намерен баллотироваться в Госдуму

https://static.news.ru/photo/393f7008-656c-11eb-bce7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишённый адвокатского статуса Эльман Пашаев, представлявший в суде интересы актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, рассказал, что выступит кандидатом на выборах в Госдуму как одномандатник от Москвы.

Сейчас в феврале уже начинаем регистрировать партию. Партия «Союз справедливых сил России». Мы не успеваем выдвигаться от партии. Просто так пока пойду. А партию будем регистрировать параллельно. От Москвы пойду, — сообщил РИА Новости Пашаев.

Единый день голосования запланирован в России 19 сентября. В этот же день должны состояться выборы в Госдуму.

Как писал NEWS.ru, Пашаев рассказал, что его вызвали на допрос из-за дачи ложных показаний свидетелями защиты по делу Ефремова. Ранее в отношении трёх свидетелей, которые давали показания в суде об обстоятельствах смертельного ДТП с участием Ефремова, возбудили уголовные дела. Их свидетельства признаны заведомо ложными. Двое из них рассказали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам актёр после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность незнакомого ему мужчины, который, по его словам, сел в автомобиль до аварии.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.