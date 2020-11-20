Пашаев говорил свидетелям по делу Ефремова о наказании за ложные признания

https://static.news.ru/photo/ef30bed2-2b40-11eb-ab19-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев утверждает, что предупреждал свидетелей об уголовной ответственности за лжесвидетельствование.

Сказал, что если вы там не были, то вас привлекут к уголовной ответственности. Сделают биллинг мобильного телефона и установят, были они там или не были, — сообщил ТАСС юрист.

Ранее стало известно, что в отношении трёх свидетелей, которые давали показания в суде об обстоятельствах смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в МВД. Их свидетельства признаны заведомо ложными, пояснили в ведомстве.

Двое из них рассказывали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам Ефремов после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность незнакомого ему мужчины, который, по его словам, сел в автомобиль до аварии, и утверждал, что на месте водителя Ефремова не было.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

6 ноября приговор актёру вступил в законную силу и тот был этапирован в исправительную колонию в Белгородской области, писал NEWS.ru.