Пашаев: Ефремов готов был жену отдать, лишь бы не сесть в тюрьму

https://static.news.ru/photo/850e81ec-3e19-11eb-b804-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники актёра Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, попросили главного полиграфолога РФ Романа Устюжанина проверить на детекторе лжи бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева.

По словам PR-специалиста Вадима Горжанкина, причиной такой просьбы стали слова экс-защитника Ефремова о том, что он больше не уважает актёра как мужчину, который готов «отдать свою жену, лишь бы не сесть в тюрьму».

Он мне говорил, что даже жену готов отдать, чтобы его не посадили. После этого я перестал его уважать как мужчину. Я вам это под камерой говорю, — цитирует Пятый канал Пашаева.

Он добавил, что может подтвердить свои слова во время проверки на полиграфе. По словам Горжанкина, Роман Устюжанин согласился дать Пашаеву такую возможность.

Ранее Михаил Ефремов заявил, что не уверен, что после отбывания наказания за смертельное ДТП в центре Москвы он сможет заниматься своей профессией. Об этом артист написал в письме младшему брату погибшего в аварии на Смоленской площади курьера Сергея Захарова Валерию. Родственник покойного в настоящее время уже передал послание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев, писал NEWS.ru.