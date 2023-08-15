«Пасха будет»: Борис Корчевников предрек возвращение Киево-Печерской лавры Корчевников: верующим на Украине вернут Киево-Печерскую лавру с приходом России

Фото: Ferdinand Hollweck/imageBROKER.com/Global Look Press

Киево-Печерская Лавра в Киеве

Российский телеведущий Борис Корчевников в своем Telegram-канале пообещал, что верующим на Украине скоро вернут Киево-Печерскую лавру. По его словам, изгнанные из храма священники смогут снова занять свои кельи, когда на их землю придет русский солдат. Также Корчевников заявил, что в 2024 году на Украине будет отмечаться христианская Пасха.

Те, кого вяжут сейчас в Киево-Печерской лавре, кого после измора и голода выволакивают и тащат на судилища, те, кого избивают в кельях, просто знайте: Христа из Вашего сердца похитить не сможет никто. Он своих не бросает. Своих не бросает и русский солдат. И он придёт. Он вернёт вам и вашу лавру, и ваши святыни, и ваш город, и вашу историю, и вашу память. Знайте сейчас: когда он придёт, вы сюда вернётесь. Может быть, уже скоро. Пасха будет, — сообщил телеведущий.

Ранее сообщалось о начале штурма корпусов Киево-Печерской лавры. Полицейские оцепили 54-й, 57-й и 58-й корпуса Киево-Печерской лавры, в которых живут паломники и часть братии.

До этого стало известно, что вооруженный камнем вандал повредил икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры. Инцидент произошел во время богослужения. Верующие остановили злоумышленника, а затем передали его полиции. Судя по опубликованным фото, икона получила незначительные повреждения в виде сколов. Основной удар пришелся на стекло.