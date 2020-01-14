https://static.news.ru/photo/2bd932b2-36cb-11ea-9909-fa163e074e61_660.jpg Фото: kareliasafari/instagram.com

Детский омбудсмен по Карелии Геннадий Сараев инициировал проверку после появления в социальной сети видеоотчёта с забега на коньках по Онежскому озеру, в который молодые родители взяли грудного ребёнка.

Елена и Олег Демочкины 13 января выложили в социальных сетях фото и видео с забега на коньках по Онежскому озеру длиною в 22 километра из села Великая Губа до острова Кижи. В путешествие семейная пара взяла в коляске маленького сына Мишу, передаёт «Петрозаводск говорит».

Самое главное — лёд. Его на Онего почти нет. Мы ехали по свежему чёрному льду, толщиной местами пять сантиметров, — написала в Instagram девушка.

Когда подписчики возмутились решением родителей взять в поход малыша, мать их успокоила. По её словам, это было безопасно, потому что рядом находился катер на воздушной подушке.

В данное время карельский уполномоченный по правам ребёнка выясняет достоверность информации о прогулке. Если проверка подтвердит, что пара совершила небезопасный выход на лёд, их могут оштрафовать.

Ранее NEWS.ru писал, что семилетняя девочка провалилась под лёд в городе Балаково Саратовской области. Врачи не смогли спасти её. Инцидент произошёл на пруду возле улицы Академика Жука. Малышка гуляла со своей подругой, которая после ЧП попросила помощи у прохожей, и та позвонила в экстренные службы.