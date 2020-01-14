Фото: kareliasafari/instagram.com

Детский омбудсмен по Карелии Геннадий Сараев инициировал проверку после появления в социальной сети видеоотчёта с забега на коньках по Онежскому озеру, в который молодые родители взяли грудного ребёнка.

Елена и Олег Демочкины 13 января выложили в социальных сетях фото и видео с забега на коньках по Онежскому озеру длиною в 22 километра из села Великая Губа до острова Кижи. В путешествие семейная пара взяла в коляске маленького сына Мишу, передаёт «Петрозаводск говорит».

Самое главное — лёд. Его на Онего почти нет. Мы ехали по свежему чёрному льду, толщиной местами пять сантиметров, — написала в Instagram девушка.

Когда подписчики возмутились решением родителей взять в поход малыша, мать их успокоила. По её словам, это было безопасно, потому что рядом находился катер на воздушной подушке.

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В Кижи на коньках, реально? Реально! Ещё и бесплатно В общем сегодня был интересный опыт: мы доехали до Кижи из Великой губы 22 км на коньках. С коляской, Миша спал всю дорогу Если в Вашу голову взбредёт такая идея, проехаться в Кижи в январе, то все реально и вполне безопасно. Вот несколько советов: Самое главное - это лёд. Его на Онего почти нет, но в заливах он встаёт рано, обычно в ноябре. Здесь в первые дни Января его местами не было, то есть мы ехали по свежему чёрному льду, толщиной местами 5 см. Поэтому посоветуйтесь с местными или с нами, мы имеем полную картину о состоянии льда на Онего, так как ездим каждый день по этому маршруту. По одежде: на переход нужна лёгкая непродуваемая одежда. На стоянки - тёплая (флис, пуховки). Заряженный телефон, пауэрбанк, Вам обязательно нужно будет сделать много крутых фоток Ну и конечно, загружать карту, и отслеживать своё местоположение. В озёрах много островов и можно заблудиться. Вода и перекус, за наш переход программа показала, что сгорело 2000 ккал, и очень хотелось кушать Но начать можно с более традиционных решений, проехаться на подушке Хивус, исследовать местность, узнать, где есть опасные течения. Стоимость 2000 Рублей из Великой губы до острова и обратно. Задавайте вопросы, будем рады ответить! #kareliasafari #кижи #Kizhi #karelia #кижи #карелиясафари #карелия

Публикация от Карелиясафари | KareliaSafari (@kareliasafari)

В данное время карельский уполномоченный по правам ребёнка выясняет достоверность информации о прогулке. Если проверка подтвердит, что пара совершила небезопасный выход на лёд, их могут оштрафовать.

Ранее NEWS.ru писал, что семилетняя девочка провалилась под лёд в городе Балаково Саратовской области. Врачи не смогли спасти её. Инцидент произошёл на пруду возле улицы Академика Жука. Малышка гуляла со своей подругой, которая после ЧП попросила помощи у прохожей, и та позвонила в экстренные службы.

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