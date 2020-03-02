https://static.news.ru/photo/5bfadcea-5c76-11ea-a06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Партия «Яблоко» направила президенту и правительству свой пакет поправок в Конституцию РФ, среди которых есть предложения закрепить 4-летний президентский срок, отказ от обязательного призыва в армию и запрет на участие российских граждан в конфликтах в качестве наёмников.

Также в пакет вошли законопроекты о запрете деятельности частных военных организаций и перехода на контрактную армию. Кроме того, «Яблоко» предлагает закрепить в Конституции, что пытки являются тяжким преступлением, а заявление о них должно стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту, спикерам Госдумы и Совета Федерации, а также главам профильных комитетов обеих палат парламента пакет поправок к Конституции, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы партии.

Также в «Яблоке» предложили сократить президентский срок до четырёх лет, ввести выборность Совета Федерации, наделить его правом вносить кандидатуру генерального прокурора, Госдуму — премьер-министра, а депутатам нижней палаты парламента позволить выносить вотум недоверия отдельным министрам. Кроме того, партия призвала наделить Совет Федерации правом контролировать мирный характер внешней политики России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ не может иметь счета в иностранных банках, а также имущество за рубежом. Соответствующие поправки принял комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству.