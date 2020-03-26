Политическая партия «Справедливая Россия» опубликовала ряд мер, которые, по мнению авторов, должны привести к смягчению последствий распространения коронавируса. Среди них установление режима домашней изоляции и карантина на период с 30 марта по 5 апреля.
Это объясняется тем, что даты установлены нерабочими,
Кроме того, политики предлагают установить условный базовый доход для потерявших работу граждан, объявить карантин и введение режима ЧС форс-мажорной ситуацией, освободить физических лиц от уплаты земельного налога, компенсировать расходы на ЖКУ для находящихся под карантином. Всего в организации разработали 17 предложений.
25 марта в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять гражданам отсрочки по кредитам. Президент также объявил будние дни между 28 марта и 6 апреля выходными с сохранением зарплаты, сообщал NEWS.ru. Путин призвал граждан провести нерабочую неделю дома в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли двое заболевших.
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