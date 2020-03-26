https://static.news.ru/photo/4032dd66-6f8e-11ea-8237-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: spravoross/facebook.com

Политическая партия «Справедливая Россия» опубликовала ряд мер, которые, по мнению авторов, должны привести к смягчению последствий распространения коронавируса. Среди них установление режима домашней изоляции и карантина на период с 30 марта по 5 апреля.

Это объясняется тем, что даты установлены нерабочими, говорится на сайте СР.

Кроме того, политики предлагают установить условный базовый доход для потерявших работу граждан, объявить карантин и введение режима ЧС форс-мажорной ситуацией, освободить физических лиц от уплаты земельного налога, компенсировать расходы на ЖКУ для находящихся под карантином. Всего в организации разработали 17 предложений.

25 марта в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять гражданам отсрочки по кредитам. Президент также объявил будние дни между 28 марта и 6 апреля выходными с сохранением зарплаты, сообщал NEWS.ru. Путин призвал граждан провести нерабочую неделю дома в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли двое заболевших.