https://static.news.ru/photo/27c5c4f0-62c3-11ea-a6c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Родителям детей-инвалидов необходимо разрешить работать официально, сохраняя при этом за собой все льготы и пособия. С таком предложением выступила «Партия роста».

Сейчас социально активные женщины, воспитывающие детей-инвалидов, вынуждены скрывать свой заработок, чтобы не лишиться льгот, заявили в пресс-службе политического движения. Занимаясь бизнесом, опекуны зачастую оформляют документы на третьих лиц, а работая по найму, соглашаются на зарплату в конвертах.

В «Партии роста» отметили, что даже название постановления кабмина об ассигнованиях, в котором содержится формулировка «об осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам...» заставляет людей либо идти на ухищрения, либо сидеть дома, не пытаясь искать подработку.

Инициатива о внесении изменений в систему социальных выплат направлена заместителю главы правительства Татьяне Голиковой, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, в правительстве предложили развивать систему сопровождаемого проживания инвалидов.