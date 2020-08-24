Партия Роста предложила закупать маски на деньги от штрафов и раздавать их

https://static.news.ru/photo/f9e8f0c2-e605-11ea-847f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское отделение Партии Роста предложило столичным властям направлять средства, полученные от взимания штрафов за несоблюдение санитарных норм, на закупку медицинских масок и перчаток для последующей их бесплатной раздачи горожанам.

Соответствующее обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина направил руководитель столичного отделения партии Дмитрий Пурим.

Он отметил, что только за одну неделю в августе за несоблюдение масочного режима были оштрафованы свыше пяти тысяч человек на общую сумму более 27 млн рублей, а за полтора месяца взыскания наложены более чем на 37 тысяч пассажиров.

Кроме того, в столице ежедневно штрафуются до 70 торговых предприятий из-за несоблюдения правил Роспотребнадзора, а всего предписания на сумму более 300 млн рублей получили свыше шести тысяч предприятий. Ежедневно составляется порядка 100–2200 протоколов на покупателей, пренебрегающих использованием защитных средств.

В связи с этим просим вас рассмотреть возможность направить средства, полученные от взимания штрафов за несоблюдение санитарных норм на закупку медицинских масок и перчаток с последующей безвозмездной раздачей москвичам и гостям столицы в торговых предприятиях и в общественном транспорте, — приводится текст обращения на сайте партии.

Ранее NEWS.ru писал, что Московский метрополитен снизил стоимость защитных масок до 10 рублей за штуку. Приобрести их можно на любой станции метро, а также в кассах на станциях МЦД. В дептрансе столицы подчёркивают, что ношение масок в общественном транспорте является обязательным.