https://static.news.ru/photo/53128a64-6947-11ea-a553-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация о выдвижении лидера группировки «Ленинград» на довыборы в Законодательное собрание Северной столицы по 21-му округу не соответствует действительности. Об этом заявил глава петербургского отделения «Партии роста» Павел Швец.

Заместитель главы всероссийского отделения Виктор Звагельский также опроверг эту информацию.

Такое решение может быть принято только во время съезда партии, которое состоится 21 марта, — цитирует Звагельского «Коммерсант — СПБ».

При этом в городской избирательной комиссии также утверждают, что Шнуров никаких документов не подавал. Однако источник издания уверен, что в список из семи человек вошёл и популярный артист.

Инсайдер утверждает, что среди конкурентов Шнурова координатор партии ЛДПР в Петербурге Юрий Ломакин, замглавы МО «Автово» Илья Шмаков, глава Московского района Владимир Ушаков, бывший депутат ЗакСа Александр Кобринский, представитель КПРФ Геннадий Денисов, а также глава МО «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский.

Приём документов завершится 21 апреля. Довыборы назначены на 7 июня. На данный момент в ЗакС заняты 49 мест из 50. Вакантным осталось место, которое ранее занимал покойный депутат фракции «Единая Россия» Павел Зеленков. Он умер летом прошлого года.

Как писал NEWS.ru, ранее Шнуров заявил, что хочет видеть в Конституции поправку о её соблюдении.