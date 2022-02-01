Партия Пашиняна выдвинула кандидата на пост президента Армении

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна выдвинула на пост президента страны министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, заявил спикер парламента Ален Симонян, временно исполняющий обязанности президента страны. Его слова приводит Sputnik Армения. Он отметил, что по данному вопросу шли долгие обсуждения.

В итоге было принято это решение. Трудно в двух словах сказать, почему именно он. Я считаю, что выбрали хорошего кандидата – с учетом пройденного пути, добропорядочности. Он хорошо будет выполнять свои обязанности, — сказал Симонян.

Ранее сообщалось, что полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены, поскольку в течение недели уже бывший глава государства не отозвал прошение об уходе. Симонян подписал протокол о его отставке, он же и назначен исполняющим обязанности президента республики.

До этого сообщалось, что правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинет на пост президента главу аппарата премьер-министра, экс-министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна. Отмечается, что именно с этим решением связаны последние кадровые перестановки.

Армен Саркисян подал в отставку 23 января, назвав причиной «отсутствие инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны».